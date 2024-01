TAGLIO ALLA RISERVA DEL BORSACCHIO, IL CONSIGLIO REGIONALE HA RESPINTO L'EMENDAMENTO DELLA MINORANZA, NON SONO BASTATE 23 MILA FIRME

ll Consiglio regionale ha respinto, con voto con appello nominale (11 favorevoli, 17 contrari e un astenuto), l’emendamento proposto dalla minoranza per il ripristino dei confini della Riserva. "La maggioranza che sostiene il Presidente regionale Marco Marsilio ha nuovamente pugnalato la Riserva naturale del Borsacchio. Dopo il voto notturno spazza-riserva, oggi la maggioranza di centrodestra ha respinto l'ultima possibilità che aveva per tornare sui suoi passi e ripristinare il perimetro originario, approvare il Piano di Assetto Naturalistico e mettere finalmente la riserva nelle condizioni di essere uno strumento di conservazione e valorizzazione del territorio", ha dichiarato Filomena Ricci, Delegato WWF Abruzzo.

Inoltre, questa mattina, scrive sempre il WWF, il Presidente del Consiglio regionale Sospiri e il Presidente della Regione Marsilio si sono rifiutati di ricevere una delegazione in rappresentanza degli oltre 100 partecipanti al sit-in organizzato dalle associazioni ambientaliste davanti al Consiglio regionale a L'Aquila. Si sono così rifiutati di ricevere dalle mani dei promotori le oltre 22.000 firme raccolte fino ad oggi contro la cancellazione del Borsacchio. Le firme sono state quindi affidate al Sindaco di Roseto che è stato ricevuto dalla commissione consiliare regionale.

Nel corso della seduta della Conferenza dei Capigruppo di questa mattina è stato ascoltato il sindaco di Roseto in merito alla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio ma senza nessuna novità di rilievo se non la consegna delle 23 mila firme.

Ma non solo: l'avvio dei lavori del Consiglio, previsto alle ore 12, è stato rinviato di ora in ora fino a quando alle 15.30 i cittadini hanno dovuto riprendere i pullman per tornare nelle loro abitazioni. È vergognoso che chi rappresenta le istituzioni abbia scelto di chiudersi nel palazzo e non accogliere la voce dei cittadini che, attraverso una presenza pacifica e colorata, hanno manifestato davanti al Consiglio. La battaglia per la Riserva del Borsacchio non si chiude oggi. Faremo tutto il possibile affinché la riserva torni ad essere quello che deve essere, chiude la Ricci. A perorare la causa della riserva del Borsacchio c'era anche il Sindaco di Teramo che ci ha allietato con un video realizzato dal suo "uomo social" assunto nel suo staff oltre agli ambientalisti e a vari rappresentanti della Cgil con a capo il segretario provinciale Cordone.