ELEZIONI/ A GIULIANOVA CORSA A QUATTRO PER LA REGIONE E AL COMUNE SPUNTA LA ORTOLANI E DIETRO LE QUINTE MASTROMAURO E FORCELLESE

Se c'è un posto dove si sta manifestando un surplus esagerto di candidati, questo posto è Giulianova. Salgono infatti a 4 i candidati giuliesi alle regionali. Ai nomi di Paolo Vasanella (Lista Marsilio), Valentina Piccione (Azione) e Margherita Trifoni (5 stelle), si è aggiunto anche quello di Franco Arboretti de Il Cittadino governante, che correrà per la lista "Abuzzo insieme" per D'Amico Presidente. La presentazione della candidatura si terrà domenica alle 10,30 nella sede dell'associazione alla presenza del candidato presidente del centrosinistra Luciano D'Amico.

Rinuncia invece Mastromauro, non nuovo di candidature alle regionali che in un nota rende nota, forse inviata solo ad "amici" giuliese e non a noi, rende noto la decisione di rinunciare alla candidatura regionale, buon per lui. A quanto pare per le comunali toccherà immolarsi come candidato a Sindaco ad Alberta Ortolani (Il Cittadino Governante) con l'aiuto di Mastromauro e di Archimede Forcellese. Ne vedremo delle belle sia alle regionali che alle comunali.