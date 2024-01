FUMATA BIANCA PER UMBERTO DI PRIMIO, NUOVO DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE ABRUZZO

Arriva la fumata bianca in Consiglio regionale sulla nomina del difensore civico della Regione Abruzzo. A spuntarla con 17 voti favorevoli è stato l'avvocato Umberto Di Primio, ex sindaco di Chieti. Tanti i punti ancora da affrontare e per questo si tornerà in Aula il prossimo 8 febbraio, alla vigilia dell'avvio della presentazione delle liste per le elezioni regionali che si concluderà il 10 febbraio. Quello di giovedì prossimo sarà dunque l'ultimo Consiglio regionale dell'attuale legislatura, poi si inizierà a correre ufficialmente per la campagna elettorale.