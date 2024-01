VIDEO/ IL MERCATO DI PIAZZA VERDI CADRA' PORTANDOSI VIA 61 MILA EURO DEL PROGETTO SPACE MARKET MAI DECOLLATO

Era il 2020. Comune di Teramo, Comune di Ascoli Piceno (capolfila) Anci e Presidenza del consiglio dei Ministri impegnavano 61mila euro per il progetto Space Market mercato culturale urbano per dare il via all'atelier urbano con l'aiuto dei cittadini mai richiesto per la verità. In pratica si è voluto dare nuova vita ai locali vicino all'ingresso del Mercato Coperto di piazza Verdi per troppi anni abbandonati. E dopo le due o tre conferenze stampa del Sindaco d'Alberto sempre accompagnato da Core, Filipponi e Cavallari ed una sola iniziativa con qualche musicista le porte e i locali sono stati sempre chiusi, privi di iniziarive e di nuovo abbandonati. Fino ad oggi. Tra poche settimane con l'avvio del cantiere anche i due locali che una volta erano della pescheria e della macelleria saranno solo un ricordo alleggeriti di 61 mila euro di fondi pubblici.

Space Market, fu ideato da Melting Pro, e fu cofinanziato dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e promosso dal Comune di Ascoli Piceno con il Comune di Teramo, Melting Pro, Associazione Culturale SPACE, The Lab Progettazione & Impresa, Beyond Architecture Group (BAG), Associazione Culturale SIV (Società Italiana del Violoncello).

Il team selezionato, era composto da: Delli Compagni Domenico, Nasser Hassan, Di Nicola Angelo, Palazzese Stefano e Ronda Matteo. Ai cinque giovani manager fu riconosciuto un compenso di 4.600 euro che gli consentirà di accedere ad un percorso di formazione e laboratorio “learning by doing” di 72 ore e una fase di realizzazione delle attività progettuali di 80 ore.