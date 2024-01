L'ISOLA dei TARTASSATI...AD ISOLA DEL GRAN SASSO

Si può istituire una tassa e chiedere ai cittadini di pagare in 5 mesi 3 anni di canone? INCREDIBILE ma VERO!! A Isola del Gran Sasso l'amministrazione comunale TARTASSA i Cittadini per coprire le VORAGINI nel bilancio creati in soli tre anni di amministrazione tanto da non permettere SERVIZI essenziali per il territorio.

Facciamo un po' di CRONISTORIA:

● Appena insediata l'amministrazione applica l'aliquota massima prevista per L'IRPEF raddoppiando la stessa da 0,4 a 0,8;

● conferma l'aliquota massima a 10,60 per L'IMU;

● dà esecuzione alla TASSA per il servizio dello SCUOLABUS;

● la TARI in costante AUMENTO per non fare la gara della gestione rifiuti, oggi ancora senza contratto;

● controlli messi in atto con i vigili nelle feste natalizie a modo di SCERIFFI della strada;

● Tra le altre cose arriva anche la TASSA sul PASSO CARRABILE COMUNALE quella tanto odiata tassa della provincia ora è anche TASSA COMUNALE che il sindaco inserisce nel CANONE UNICO PATRIMONIALE e affida la riscossione ad un’agenzia esterna così da NON PERDERE neanche un euro e chiede il PAGAMENTO di 3 anni in 5 mesi, così istituite;

15dicembre"23(giàrichiesto)perilcanone2022; 31gennaio"24(inessere)perilcanonerelativoal2023; 31maggio"24perilcanonerelativoal2024;

Diversi sono gli errori rilevati sugli avvisi, dubbi sul censimento dei dati ed assenza dei tempi di saldo e ricorso dei 60 giorni, atto classificato come esecutivo e non OPPONIBILE!! Insomma la COLPA è sempre del CITTADINO!! Tutto questo è INACCETTABILE!! L'assessore al bilancio e l'amministrazione, tutta, deve spiegare, queste continue VESSAZIONI, ai Cittadini che sono stanchi di subire L'AUMENTO delle tasse e TAGLIO dei servizi in un territorio dove sono scomparse le POLITICHE SOCIALI e vanno avanti solo gli AMICI degli AMICI!!

Gruppo Politico "Sinistra per Isola"