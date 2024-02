PROVINCIA / IL CDX: “D’ANGELO RIPRENDA LA COSTUMANZA”

La seduta del 31 gennaio del Consiglio Provinciale è stata aperta, dopo l'adozione definitiva

del bilancio di previsione pluriennale, con la richiesta di rinvio, da parte della Maggioranza

di Governo, degli ultimi due punti calendarizzati, dedicati all'urbanistica.

Ma non solo.

Il Presidente D'Angelo, facendo leva sulla possibilità regolamentare, di argomentare al di

fuori dei punti all' odg, su temi di particolare interesse, ha comunicato all'assise la volontà

della Maggioranza di portare in disamina e discussione la tematica della Riserva del

Borsacchio.

Come è avvenuto con gli interventi dei Consiglieri Core, Bartolini, Pavone.

Dopo averli ascoltati, il gruppo "La Forza del Territorio" ha fatto rilevare, in primis, l'irritualità

istituzionale nella modalità di comunicazione e successiva trattazione di un argomento così

cogente e sentito nell'opinione pubblica, qual è la Riserva del Borsacchio.

Rimarcando, di conseguenza, il ruolo politico-amministrativo della rappresentanza provinciale di fatto svuotato, rispetto a tale modus operandi, di ogni possibile confronto dialettico, da un lato.

Dall'altro privato del rispetto del dovere di conoscenza degli atti, nonché di informazione, cui

ogni Consigliere e' tenuto per svolgere al meglio il suo ruolo.

A maggior ragione di fronte ad un argomento, si torna a ripetere, cosi' importante.

Inoltre il gruppo, con le parole del suo Capogruppo come in quelle di tutti i Consiglieri

intervenuti sul tema, ha sollevato la condizione necessaria del rispetto, in seno all'assise

provinciale, del principio del contraddittorio tra le parti, evidentemente dimenticato o

subordinato alle esigenze della imminente campagna elettorale.

Il gruppo "La Forza del Territorio" , tuttavia, ha dato piena disponibilità al confronto sul tema,

ma in maniera leale, trasparente e ad armi pari, fuggendo da qualsivoglia sterile condizionamento elettoralistico e preferendo soluzioni dirimenti alla mera polemica politica,

ma sempre e soprattutto nel pieno rispetto della costumanza istituzionale.

Dinanzi queste sollecitazioni, la discussione si è conclusa con la decisione di convocare un

Consiglio Provinciale ad hoc, che si terrà il prossimo 12 Febbraio.



Gruppo Consiliare “La Forza del Territorio”

Lanfranco Cardinale - capogruppo

Pietro Adriani

Maria Cristina Cianella

Luciano Giansante

Andrea Scordella