ELEZIONI/ MARIANNA COCCIA SI CANDIDA ALLA REGIONE CON NOI MODERATI, OGGI LA PRESENTAZIONE

Accolgo con grande entusiasmo l'invito a far parte della squadra di "Noi Moderati", che è strutturata e radicata in tutta la provincia, perché la mia passione civile è sempre viva ed ogni occasione è utile per contribuire a fare il bene della nostra comunità.

Il mio impegno è focalizzato su Alba Adriatica, ma anche sui Comuni limitrofi e in tutta la Val Vibrata.

In particolare, voglio segnalare alcune proposte per le quali trovo necessario profondere ogni sforzo: