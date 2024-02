VIDEO/ DUE ANNI DI COMMISSARIAMENTO ALLA CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS: DEBITI RIDOTTI, PERSONALE PAGATO, IMMOBILI IN VENDITA E RISPARMIO ENERGENTICO PER LA STRUTTURA, PARTONO I PROGETTI DEL GEMMA MARCONI E DEL REGINA MARGHERITA

Buone, ottime notizie non solo per la casa di Riposo De Benedictis di Teramo ma per tutta la Asp 1 che grazie all'ottimo commissariamento di Roberto Canzio ha portato al contenimento dei 12 milioni di euro di debiti trovati, ma non solo: l'efficientamento energetico conterrà ancora di più i costi della struttura e la vendita di immobili farà il resto. L'occasione è servita anche ad annunciare il nuovo progetto del Gemma Maconi i cui lavori partiranno a breve: entro sei mesi e che grazie ad un finanziamento di quasi due milioni di euro tornerà a vivere come non mai. Il Gemma Marconi fu costruito negli anni settanta ed ospiterà 60 bambini fino a sei anni. Anche per il Regina Margherita buone notizie, l'edificio doveva ospitare secondo un primo progetto 60 anziani con patologie gravi ma poi la Soprintendenza ha imposto di ricostruire le volte anche in cartongesso e creare un altro piano, motivo per il quale i tempi si sono allungati e si è pèoi tornati alle origini. La ristrutturazione costerà 10 milioni di euro.

L'assessore regionale Pietro Quaresimale presente in conferenza stampa ha firmato la proroga dell'incarico di commissario per CANZIO.