VIDEO/ QUARESIMALE: "IL 7 FEBBRAIO ARRIVA IN PROVINCIA DI TERAMO IL MINISTRO ALESSANDRA LOCATELLI"

Il 7 febbraio arriva in provincia di Teramo il Ministro per le disabilità: Alessandra Locatelli. Sarà a Teramo, Campli e a Castelnuovo Vomano. Farà il punto sullo stato dei lavori avviato dalla Regione Abruzzo, una sintesi sulle cose fatte e ancora da fare. Lo ha annunciato l'assessore Pietro Quaresimale durantge la conferenza stampa tenuta alla casa di riposo De Benedictis per fare il punto sul commissariamento svolto da Roberto Canzio.