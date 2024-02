IL TAR BOCCIA IL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA NUGNES, "E' DA RIFARE"

Vittoria dei consiglieri Teresa Ginoble e Francesco Di Giuseppe per il ricorso proposto dinanzi al TAR L’Aquila sul regolamento del Consiglio comunale voluto da questa amministrazione e approvato calpestando ì diritti della minoranza. “La manovra architettata dalla maggioranza, coadiuvata dal Presidente Consiglio, Gabriella Recchiuti e dal Segretario generale e con l’approvazione del sindaco Nugnes è stata dichiarata illegittima dal Tribunale Amministrativo che si è espresso a piena tutela dei consiglieri di opposizione” dichiarano i consiglieri Teresa Ginoble e Francesco Di Giuseppe.

“Si tratta dell’ennesima figuraccia rimediata dall’intera maggioranza ma, in particolar modo, dal consigliere Pavone che da ex sindaco è caduto in un errore così clamoroso. Un disastro amministrativo quello commesso dall’amministrazione Nugnes, che con arroganza mista a incompetenza pensava di farla franca e di schiacciare le prerogative di chi siede dalla parte opposta alla propria” aggiungono i due ricorrenti. E adesso è lecito domandarsi: cosa accadrà all’esito di questa pronuncia?” – Teresa Ginoble, Consigliere comunale capogruppo ”SiAmo Roseto"