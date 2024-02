ANCARANO/ NUOVA PAVINMENTAZIONE IN CENTRO STORICO GRAZIE AL CONSIGLIERE REGIONALE EMILIANO DI MATTEO

Sono iniziati i lavori presso il Centro Storico di Ancarano. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione su area adibita a viabilità e parcheggio con la demolizione dell’attuale tappetino in asfalto ammalorato.

Il livellamento e la preparazione del piano per la posa della nuova pavimentazione sarà realizzata in materiale lapideo in continuità con quello esistente. Inoltre sarà adeguato il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

L’opera è stata finanziata attraverso fondi sovra comunali, ottenuti con la partecipazione ad un avviso pubblico della Regione Abruzzo per tramite del Dipartimento Territorio ed Ambiente, per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche.

“Un’opera che permetterà la sistemazione dell’importante punto del Centro Storico.

“Belvedere Cecco D’Ascoli“ - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi - è uno dei programmi infrastrutturali elaborati dall'Amministrazione Comunale, dedicati al territorio, in questo caso finalizzato alla conservazione e recupero del Centro Storico, attraverso opportunità di finanziamenti che non graveranno sul bilancio Comunale.

Sarà riqualificato tutto il piazzale antistante la storica vecchia torre del nostro Centro Storico, recuperando una fruibilità che nel tempo era venuta meno. Siamo anche in attesa di conoscere l’esito del risultato della partecipazione con un’ulteriore progettazione ad un altro avviso pubblico, per la concessione di contributi, sempre finalizzata al recupero ed alla conservazione di aree del Centro Storico, a conferma della continua attenzione prestata dall’Amministrazione Comunale. Ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale per la gestione dei procedimenti amministrativi necessari, i residenti del Centro Storico per la collaborazione e la pazienza in considerazione degli inevitabili disagi provocati dai lavori in termini di mobilità, con la riduzione temporanea della disponibilità dei parcheggi. Ringrazio altresì il nostro Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo per le segnalazioni delle opportunità che la Regione Abruzzo mette a disposizione degli Enti Locali”