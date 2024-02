POLITICA/ NASCE A TERAMO IL GRUPPO TERRITORIALE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Da qualche settimana, anche a Teramo, come già avvenuto in altri comuni della Provincia, è presente il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle. La costituzione dei Gruppi territoriali rappresenta difatti i un primo passo verso il progressivo radicamento nei territori di questa forza politica, che, a fronte di buoni riscontri nelle elezioni politiche, stenta spesso ad incidere con lo stesso peso nelle amministrative. La costituzione del gruppo è stata ufficializzata da uno scrutinio tra gli attivisti ed i simpatizzanti del Movimento tenutosi lo scorso Novembre, al termine del quale è stato eletto rappresentante Guido Palantrani, funzionario dell’agenzia delle Entrate. Palantrani è attivista di lungo corso e già candidato consigliere nelle due ultime elezioni comunali. Dopo la recentissima ratifica della votazione da parte degli organi centrali, ufficializzata da una comunicazione del Presidente Giuseppe Conte, si è finalmente potuto dare inizio alle attività proprie dell’associazione. Oggetto degli incontri tra gli appartenenti al Gruppo ,che si terranno alternativamente in presenza o nella modalità on line, saranno temi di attualità politica, specificatamente quella riguardante la Provincia, riflessioni, discussioni e proposte sul lavoro svolto dai rappresentanti il Movimento in seno alla Giunta ed al Consiglio Comunale. Oltre alla contingenza delle elezioni Regionali, alle quali il Movimento della Provincia di Teramo presenta una lista di 7 candidati, tra le attività da portare avanti c’è l’esigenza di instaurare un costante e continuo dialogo con i cittadini al fine di recepire le criticità che essi riscontrano nel quotidiano, e presentare in Consiglio Comunale proposte e mozioni che possano migliorarne la qualità della vita e garantirne la fruibilità dei servizi. Chiunque volesse avvicinarsi all’associazione, alle idee del Movimento 5 Stelle o che comunque abbia a cuore le sorti della città e voglia impegnarsi per migliorarne la vivibilità, può contattare il gruppo al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.