AZIONE, SOTTANELLI CONFERMATO SEGRETARIO REGIONALE DEL PARTITO

Giulio Sottanelli è stato rieletto segretario regionale di Azione in Abruzzo. Per il deputato teramano conferma all’unanimità al termine dell’assemblea regionale che si è tenuta sabato e che ha anche eletto Raffaele Bonanni nel ruolo di Presidente regionale. “Ringrazio per la fiducia accordatami – dice Sottanelli -. In un momento importantissimo per l’Abruzzo, alla vigilia del voto di marzo, è stata scelta la linea della continuità, a conferma dell’ottimo lavoro fatto sul territorio. Ora testa alle Regionali, a sostegno di Luciano D’Amico, e poi alle Europee di giugno”.