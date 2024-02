DOMANI ARRIVA LA PREMIER MELONI IN ABRUZZO: DUE GLI APPUNTAMENTI, A L'AQUILA FIRMERA' CON IL MINISTRO FITTO E MARSILIO UN PIANO DA 1,2 MILIARDI DI EURO MAI VISTO PRIMA

Un pomeriggio da non dimenticare quello di domani per l'Abruzzo. C'è grande attesa a L'Aquila per l'avvio del premier Giorgia Meloni previsto per le ore 15, all'auditorium del Parco, dove la Meloni presenzierà alla firma dell'accordo di sviluppo e coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione.

Come ha detto anche ieri Marco Marsilio a Pescara alla posa della prima pietra per l'allungamento della pista dell'aereoporto d'Abruzzo, si tratta di un maxi piano da 1,257 miliardi di euro del fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, stanziati dalla delibera numero 25 adottata dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo strategico) il 3 agosto dello scorso anno.

Alla firma sarà presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Nel piano sono previsti fondi importanti e determinanti per l'Abruzzo soprattutto per le infrastrutture dove saranno spesi circa 300 milioni, un centinaio per la difesa della costa, 20 per i nuovi impianti di risalita in montagna, oltre 200 per l'acqua, tra il Fucino e gli interventi sulle reti, oltre 20 milioni per combattere l'inquinamento ambientale. Fino a interventi come la nuova sede della Regione nell'area di risulta pescarese e la riqualificazione del "Ground zero" della Casa dello Studente a L'Aquila.

Dopo la firma storica con il Presidente della Regione Marco Marsilio, la premier Meloni lascerà L'Aquila per andare a Montesilvano dove alle 18, al Pala Dean Martin, si terrà l'evento inaugurale dei "World Skate Games 2024" che arriva per la prima volta in Italia e che vedrà l'Abruzzo tra le quattro regioni protagoniste. Oltre alla presidente del Consiglio, saranno presenti anche altre importanti autorità del mondo dello sport e della politica nazionale.

Dopo Nanchino, Barcellona e Buenos Aires, anche l'Abruzzo sarà teatro dell'importante manifestazione: sono interessate le città di Roccaraso per l'Inline Hockey, Montesilvano per il Roller Derby, Pescara per i 100 metri Pattinaggio Corsa, Francavilla al Mare per la Maratona Pattinaggio Corsa, Sulmona per il Pattinaggio Corsa su Strada, Chieti per l'Inline Slalom e Tortoreto per l'Inline Downhill /Skateboarding Downhill.

I World Skate Games, dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste la Cina nel 2017, la Spagna nel 2019 e l'Argentina nel 2022, arrivano per la prima volta in Italia, coinvolgendo oltre all'Abruzzo anche Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, dal 6 al 22 settembre, con l'arrivo previsto di oltre 12 mila tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo.