VIDEO/ GIORGIA MELONI E IL MINISTRO FITTO A L'AQUILA PER LA FIRMA DI UN ACCORDO STORICO DA 1,3 MLD: L'ELENCO E' DAVVERO LUNGO, FONDI PER "L'ABRUZZO PROSSIMO": SALVA LA CITTADELLA DELLA CULTURA A TERAMO

«Un accordo di coesione, quello che firmiamo oggi, è un impegno che segnerà il prossimo decennio dell'Abruzzo e noi abbiamo la responsabilità, spendendoli bene, perchè possiamo e dobbiamo cambiare il volto della nostra terrà. Cara Giorgia, grazie di essere qui. Questo auditorium è troppo piccolo per contenere le persone che volevano essere qui. L'altro ieri il ministro Sangiuliano ha ndividuato i cinque milioni che servono per completare i lavori del tratro stabile d'Abruzzo e restituire un luogo degno in una cornice adeguata. Questo nuovo ciclo 21-27 ha a disposizione 1,3 MLD, siamo la nona Regione che arriva a concludere l'accordo di coesione, finalmente possiamo andare ad investire queste risorse. Il filo conduttore intitolato Abruzzo Prossimo: radici identitià sicurezza e comunità ed intorno a questo abbaimo costruito l'investimento di queste risorse. Abbiamo ascoltato tutto il territorio e i soggetti pubblici e privati.

E poi un lungo elenco di fondi che andrà all' Abruzzo come i 18 milioni di euro che vanno al porto di Giulianova, alle province arrivano 60 milioni ciascuno per le strade e non solo. Salva la cittadella della cultura dove i fondi saranno mantenuti, 18 milioni anche per Roseto e al palazzetto dello sport.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è arrivata all'Aquila alle 15.30 per la firma sui fondi di Sviluppo e Coesione con la Regione Abruzzo. Il documento sarà siglato nell'ambito dell'incontro su "Accordo di Sviluppo e Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo" in corso di svolgimento alla presenza di tutti i sindaci abruzzesi. Il presidente Meloni siglerà il documento sui fondi di Sviluppo con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. In discussione la linea ferroviaria Pescara - Roma. Presenti i vertici di RFI. Presenti i parlamentari abruzzesi i sottosegretari D'Eremo e Bergamotto. Il presidente Meloni prima di entrare all'Auditorium è andata a parlare a un gruppo di lavoratori in protesta della Tecnocall dell'Aquila, 100 dipendenti circa in cassa integrazione straordinaria che per mancato rispetto della clausola sociale, rischiano di perdere il posto di lavoro.

Prima di entrare nell'Auditorium del Parco disegnato da Renzo Piano, la premier Giorgia MELONI ha raggiunto un sit-in di protesta organizzato a una ventina di metri dall'ingresso

dell'Auditorium. Il sit-in, che raccoglie una ventina di persone in tutto, è animato dai lavoratori della Tecnocall, in protesta per la cassa integrazione in deroga decisa dall'azienda che opera nel settore dei call center. Con la premier dai manifestanti -raccolti dietro una transenna e raggiunti appena MELONI si è sentita chiamare per nome a gran nome 'Giorgia Giorgia' - anche il sindaco de L'AQUILA Pierluigi Biondi e il ministro Raffaele Fitto. I lavoratori hanno consegnato alla premier un documento con le loro ragioni messe nere su bianco.