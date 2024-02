VIDEO-FOTO/ IL PREMIER GIORGIA MELONI HA FIRMATO L'ACCORDO DI COESIONE E SVILUPPO CON LA REGIONE ABRUZZO, VERRA' ANCHE A TERAMO. LA ROMA-PESCARA SI FARA'

Nell'accordo di coesione ci sono priorità proposte dalla Regione e condivise dal Governo per mettere a sistema tutte le energie e non si sovrappongono con altre risorse e seguire così una strategia. "Sono felice e ci tenevo tanto ad essere qui, anche se non nascondo che aver fatto Roma-Tokyo in 72 ore mi ha un po' provata, forse divento troppo vecchia per fare queste cose". Scherza la premier Giorgia MELONI, intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo. La presidente del Consiglio ha ricordato il legame con la città de L'Aquila, "tanto da essere stata eletta qui parlamentare". Prossimamente sarà anche a Teramo città (data e luogo sono da concordare). La quota più consistente di Fsc è stata data alla Regione Abruzzo, sono risorse importanti destinati a 250 progetti abruzzesi.

Con la rinegoziazione del Pnrr "abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche che rischiavano di perseguire la transizione verde rischiando di produrre una diversificazione industriale".

"La Roma-Pescara si farà. Il Cipes sarà convocato per avviare tutti i progetti. Un impegno che ci siamo assunti per sviluppare l'Abruzzo. Rafforziamo con questo patto di coesione strade e ferrovie ma anche il sostegno al tessuto produttivo con 95 milioni di euro per attrarre nuovi investimenti. Faremo una Zes unica per il Mezzogiorno. Fondi e molti anche per i borghi per conservare l'identità dell'Italia. 200 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione delle aree urbane abruzzesi. Esattamente quello che chiedeva l'Abruzzo. Il sistema economico abruzzese ha visto numeri importanti con aumento dell'occupazione del 7%.

Prima di lasciare l'auditorium il presidente Marsilio ha consegnato al Premier il rosone della Basilica di Collemaggio in miniatura. La Basilica, nel cuore del capoluogo abruzzese, dove sono custodite le spoglie di Celestino V -unico pontefice a non essere sepolto a Roma- è stata duramente colpita dal terremoto che mise in ginocchio L'Aquila dell'aprile 2009, provocando 309 morti e 1.600 feriti. "E' simbolo della nostra terra, ma anche simbolo della rinascita", è stato detto alla presidente del Consiglio motivando la scelta dell'omaggio.

Giorgia Meloni alle 18,30 sarà a Montesilvano al al Pala Dean Martin per la conferenza di presentazione dei World Skate Games 2024.