VIDEO -FOTO/ MARSILIO LANCIA CON LA MELONI I WORLD SKATE GAMES, A SETTEMBRE L'ABRUZZO PROTAGONISTA DELLA ROTELLISTICA MONDIALE

“Noi abruzzesi abbiamo la fortuna di avere un santo in paradiso. Come non sfruttare allora Sabatino Aracu, presidente nazionale e mondiale di una federazione che raggruppa tante discipline così praticate in tutto il mondo, che sono popolarissime soprattutto tra i più giovani?”.

Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, al pala Dean Martin di Montesilvano, in occasione della presentazione dei World Skate Games, che si è svolta alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, intervenuta in chiusura.

“È una vetrina pazzesca - ha proseguito il Presidente - e non potevamo davvero perdere questa occasione, anche se l’organizzazione di questi eventi costa molto. Il presidente Aracu ha avuto il merito di crederci e di presentarci un piano di marketing convincente. Infatti, questa manifestazione porterà nelle nostre città almeno 6-7 mila atleti oltre a tecnici, giornalisti e tifosi che riempiranno gli alberghi, staranno nelle città, andranno nei ristoranti per un periodo anche abbastanza lungo, dal 6 al 22 settembre. In questo modo-ha spiegato Marsilio- allungheremo la stagione estiva e incrementeremo turismo nel momento in cui andrà a calare quello tipico ferragostano. Senza contare l'enorme ritorno di immagine, la pubblicità, il marketing territoriale che riusciremo a fare. Ci costerebbero tante volte di più se acquistassimo spazi sui media di tutto il mondo per far vedere quanto è bello il nostro Abruzzo. È stato così lo scorso anno per la grande partenza del Giro d'Italia, con la costa dei Trabocchi alla ribalta internazionale, e sarà così anche con i World Skate Games. Abbiamo di nuovo una grande occasione, saremo di nuovo al centro dell'attenzione mondiale e sono certo che saremo all’altezza della situazione. Grazie a tutti, grazie al presidente Meloni per essere qui, - ha concluso Marsilio - e per aver impreziosito con la sua presenza la cerimonia di presentazione e soprattutto per aver dato il crisma che occorre a un evento mondiale come questo”.