ROSETO/ DIRITTO ALLO SPORT NEGATO AGLI ATLETI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’amministrazione ha abbandonato l’ASD Pallavolo Roseto, vittima incolpevole di uno “sfratto” giustificato dalla necessità di abbattere la palestra della scuola Fedele Romani dentro la quale venivano ospitati circa 190 atleti che a breve non avranno più uno spazio dove allenarsi.

“Abbiamo avuto un’enorme pazienza e tanta comprensione nella speranza che il sindaco Nugnes e l’assessore D’Elpidio ci dessero una risposta e trovassero una nuova collocazione, adeguata alle nostre esigenze sportive, ma siamo stati abbandonati a noi stessi. Mesi e mesi di promesse puntualmente disattese che ci hanno condotto oggi a parlare pubblicamente e a rendere noto a tutti che a Roseto per l’amministrazione ci sono società sportive di serie A e di serie B” commenta la responsabile dell’ASD Pallavolo Roseto Valentina Assogna.

“Ora non abbiamo una palestra dove spostarci perché quella di Cologna Spiaggia, assicurataci dall’assessore D’Elpidio, non è pronta e non lo sarà a breve” aggiunge il mister Sebastiano Barbieri.

Da sabato gli atletisaranno costretti a rimanere a casa perché il tira e molla con l’amministrazione, di cui siamo stati vittime, non ha portato alcuna soluzione.

Il sindaco Nugnes si è sottratto al confronto nonostante i ripetuti inviti a sedersi attorno ad un tavolo per individuare una composizione di questa criticità che non è solo un problema di carattere sportivo ma bensì anche di natura sociale, considerando che lo sport aiuta a togliere i ragazzi dalla strada, a favorire la crescita mentale, a maturare spirito di collaborazione e a sviluppare competenze trasversali utili per il proprio percorso di vita.

Vogliamo solo ricordare al sindaco Nugnes, all’assessore D’Elpidio e alla maggioranza tutta, con la consapevolezza che nulla comunque cambierà, come anche i nostri ragazzi sono “cittadini rosetane”.