VIDEO-FOTO/ PRIMO ANNO DI MANDATO DI CAMILLO D'ANGELO: "PRIORITA' A MANUTENZIONE, VIABILITA' E SCUOLE MA ANCHE AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO"

E' stato un anno entusiasmante e pieno di risultati quello che ha visto spegnere la prima candelina da presidente della Provincia Camillo D'Angelo che non risponde alle polemiche sui recenti concorsi ma snocciola cifra e fatti. A cominciare dalla viabilità con opere dell'Anas che erano incagliate per 10.293.635 di euro ora sbloccate, opere realizzate nella manutenzione pari a 18.919.325 di euro, pianificazione urbanistica per la ciclovia del Tordino pari a 12.000.000 euro, ciclovia del Vomano per 15.000.000 e ciclovia del Salinello anche qui con intervento programmato nel 2025 come gli altri per 10.000.000 di euro. Altre opere in progettazione: le scuole per 125.865.664 mila euro con opere appaltate ed inziate per 19.668.453 di euro. Nuove scuole e nuovo polo scolastico e la ristrutturazione della bella sede della Provincia il cui progetto accoglie tutti i visitatori che vi entrano.