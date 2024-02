CASE ATER DI VIA ADAMOLI, IL SINDACO SCRIVE AL PREFETTO

Il Comune di Teramo ha chiesto al Prefetto, nell'ottica della piena collaborazione tra enti, l'istituzione di un tavolo tecnico con l’ATER per addivenire a una soluzione in merito alla situazione degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica di via Adamoli. Una decisione assunta a fronte della situazione di difficoltà denunciata dai cittadini.

“Tali alloggi sono stati riconsegnati agli assegnatari a seguito dell'ordinanza di revoca dello sgombero emessa il 5 ottobre sulla base delle formali comunicazioni dell'ATER in merito alla conclusione dei relativi lavori - scrive il Sindaco nella richiesta – A oggi, tuttavia, gli inquilini, che non percepiscono più il Cas, si dichiarano impossibilitati a rientrare nelle rispettive abitazioni, in quanto lamentano l'inutilizzabilità delle stesse a causa di lavori manutentivi non completati e arredi di proprietà deteriorati”.

Da qui la richiesta della convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura, per trovare una soluzione.