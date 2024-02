L'ENTE PORTO DI GIULIANOVA SODDISFATTO PER L'ARRIVO DEI 18 MILIONI DI EURO GRAZIE A MARSILIO E ALLA MELONI

Grandissima soddisfazione nella sede dell’Ente Porto di Giulianova per la notizia annunciata ieri, direttamente dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, sulla destinazione di 18 milioni di euro in favore del Porto di Giulianova.

Il Presidente dell’Ente Porto di Giulianova Valentino Ferrante, l’intero Consiglio di Amministrazione e il Direttore Fabio Di Serafino desiderano esprimere il più sentito ringraziamento al Presidente Marsilio, che aveva annunciato nella sua ultima visita a Giulianova l'inserimento, all’interno del accordo per i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, dell’importo di 18 milioni di euro per lo sviluppo e il completamento del Porto di Giulianova e al Sottosegretario con delega alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis.

Questo importante stanziamento permetterà nei prossimi anni il completamento del Porto così come disegnato dal piano regolatore portuale approvato lo scorso anno.

Siamo sicuri che questo importante risultato è frutto del lavoro sinergico, come già sottolineato dal Sindaco Jwan Costantini, tra Regione Abruzzo, Comune di Giulianova ed Ente Porto, che ha restituito un ruolo centrale al Porto di Giulianova, non solo nello scenario cittadino, ma in quello di tutta la Provincia di Teramo ed e della Regione Abruzzo, attraverso progetti e iniziative che, anche grazie al supporto determinante degli altri soci dell’Ente (Provincia di Teramo, Camera di Commercio del Gran Sasso, ARAP, BIM, e Comuni di Teramo, Tortoreto e Alba Adriatica), della Guardia Costiera e di tutti i soggetti che operano nel porto, sono stati realizzati negli ultimi anni. Dalle nuovi Torri faro ai Box per la Pesca, dal pontile per l’accesso allo specchio acqueo dei soggetti diversamente abili ai lavori nell’area della piccola pesca, dalla nascita del Consorzio per la gestione del mercato ittico alla costituzione del GAL Pesca Abruzzo, dai concerti della scorsa estate sulla banchina di riva, alle importanti manifestazioni veliche e di pesca, fino ad arrivare a TERA-MARE, organizzata dalla Camera di Commercio per finire con l’evento CALISTELLE sul molo sud del porto. Queste attività hanno fatto comprendere a tutti le potenzialità del nostro Porto e l’importanza di importanti investimenti infrastrutturali che ora saranno possibili grazie all’accordo firmato ieri a L’Aquila e che determineranno un’ascesa esponenziale nei prossimi anni.