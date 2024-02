LA POLITICA DEGLI ANNUNCI ANCHE A SANT'OMERO DOVE SI REGISTRANO SEMPRE PIU' FURTI

In zona Colli di Sant'Omero, in Via Capo di Fuori sono stati segnalati tentativi di furto in due case all'ora di cena.

I ladri sono entrati dalle finestre, per ora non si hanno notizie più dettagliate e soprattutto non sappiamo se i furti sono stati portati a termine oppure sventati.

Una cosa però è certa!

La sicurezza in questo paese è stata messa da parte, purtroppo per una mera scelta politica dell'attuale amministrazione Luzii, il Comando della Polizia Locale è stato smantellato, credendo che il vicino Comando dei Carabinieri possa sopperire al controllo del territorio.

È evidente che così non è, visto il vasto territorio e soprattutto visti i svariati problemi che ogni giorno si presentano.

L'unica cosa evidente è il grande risparmio economico da parte dell'amministrazione e se poi a pagarne le conseguenze sono tutti i cittadini che non vengono tutelati...poco importa.

L'importante è fare annunci, così come è successo per le assunzioni in diverse aree: Suap, area tecnica urbanistica e ufficio anagrafe.

Ebbene tutti questi neo assunti hanno chiesto il nullaosta per il trasferimento, forse sarebbe il caso di farsi qualche domanda.

La macchina amministrativa è di nuovo ferma.

Non bastano due vasi per far rifiorire un paese depauperato di tutti i servizi e di tutte le attività commerciali, se poi ci mettiamo che alle ultime due attività commerciali vengono posizionati dissuasori di sosta...il pranzo è servito.

P..S. Non venitemi a dire che coltivo il mio orticello, questa è semplicemente la triste realtà di un'amministrazione che non è abituata al confronto e quando non ha argomenti "Comanda" cercando di fare tacere l'unica voce fuori dal coro, credo che amministrare per il bene comune sia un'altra cosa.

Naturalmente ringrazio tutta la maggioranza per l'attenzione che in questi lunghi anni mi ha riservato.

Il consigliere Nadia Ciprietti