RICOSTRUIAMO CAMPLI: «IN FORTE CRESCITA IL TURISMO MINISTERIALE, NIENTE FONDI CONTRO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE»

Ormai ogni anno l'amministrazione comunale di Campli dichiara strepitosi aumenti di flussi turistici in base alle firme apposte sul registro presso l'ufficio turistico. Ma vista la scarsa presenza turistica a Campli e considerato che la matematica non è un’opinione, l'aumento vertiginoso di questi numeri può essere attribuito solo al tanto decantato turismo ESPONENZIALE di cui l'amministrazione ha parlato alla BIT di Milano, restando vittima di uno scivolone linguistico di rara fattura ed esponendo Campli al ridicolo in un contesto internazionale.

Invece un turismo in forte crescita è indubbiamente quello ministeriale. Infatti, in questi giorni Campli è diventata meta di diversi ministri. È toccato prima al ministro Valditara, con l'amministrazione comunale di Campli che si è guardata bene dal fargli visitare il plesso scolastico di Campli capoluogo, per evitare figuracce mostrando le condizioni in cui gli alunni di tutti gli ordini di scuola sono costretti a frequentare le lezioni, dato che in 7 anni i lavori del polo scolastico non sono neanche partiti.

Ieri invece è stato il turno della ministra Locatelli. Ma anche in questo caso nessuna visita è stata prevista negli edifici scolastici del capoluogo. Eppure, avrebbero potuto accompagnare la Ministra alle Disabilità presso i locali scolastici dove da quest'anno i ragazzi delle scuole medie frequentano le lezioni e mostrarle come un alunno con difficoltà motorie sia costretto faticosamente a salire le scale senza un montascale o un ascensore, con l’amministrazione colpevole di questa situazione di profonda arretratezza in campo di inclusività sociale.

Oppure avrebbero potuto spiegarle i motivi per cui nonostante da oltre due anni a Campli siano stati assegnati fondi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche alla Scala Santa e alla Cripta della Cattedrale di Santa Maria in Platea ad oggi non è stato fatto ancora nulla.

Si è invece preferito mettere in piedi una pomposa cerimonia di inaugurazione di un pulmino per il trasporto dei diversamente abili, come se si trattasse di un fatto eccezionale e non di una normale sostituzione di un precedente mezzo che era diventato un catorcio. A questa cerimonia dal sapore elettorale hanno dovuto assistere alcune scolaresche, senza che il sindaco Agostinelli abbia rivolto un ringraziamento alla Dirigente scolastica ed insegnanti accompagnatori per il loro impegno. Ha invece sentito il bisogno di ringraziare il suo assessore Valentina Di Francesco che è responsabile di queste mancate politiche di inclusività sociale e colpevole di non essere riuscita a realizzare il polo scolastico in questi anni del suo mandato.