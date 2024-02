ELEZIONI/ RIFORMISTI E CIVICA, LISTA DI ITALIA VIVA E SOCIALISTI, TORNA IN CAMPO MONTICELLI E CONSIGLIERI COMUNALI DI BISENTI E CASTELLALTO

Presso la sede del candidato presidente Luciano D’Amico si è svolta la conferenza stampa di presentazione della lista dei RIFORMISTI e CIVICI, che nasce dall’iniziativa di Italia Viva (Abruzzo Vivo) e dei socialisti abruzzesi (PSI) che vede la partecipazione di esponenti del mondo civico e di area riformista, amministratori locali rappresentanti della società civile, professionisti, insegnati e lavoratori.

“Siamo il centro riformista della coalizione, a noi spetta fare la differenza incrociando il voto mobile di un elettorato che, di volta in volta, entra nel merito, valuta e si affida a chi si candida a risolvere i problemi, noi non urliamo l’Abruzzo, ci candidano a riformarlo, questo fanno i riformisti”

Ha esordito così il coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D’Alessandro, che ha aggiunto:

Non lo sappiamo se sia ripetibile altrove il lavoro fatto per la costruzione di una coalizione plurale, così larga, caso unico in Italia, ma è la risposta ad una condizione di emergenza regionale, mai vissuta e patita dagli abruzzesi. Auguro tanti Luciano d’Amico in Italia. Lavoreremo per rendere evidente agli abruzzesi ciò che ha sottratto alla loro vita, al loro diritto al futuro l’esperienza di Marsilio, una Regione ridotta a zerbino politico, a feudo, a periferia di Roma. I dati del confronto del PIL, pre Covid e post Covid, ci vedono penultimi in Italia – 1,1% a fronte della media nazionale del + 2,3%, dietro di noi solo l’Umbria.”

“Questo lavoro – ha affermato Giorgio D’Ambrosio segretario regionale del PSI - è stato possibile solo grazie al profilo ed alle qualità umane e professionali di Luciano D’Amico che abbiamo, per primi, voluto alla guida della coalizione. Deve essere reso evidente quanto conti per D’Amico l’Abruzzo, quanto l’Abruzzo può contare su D’Amico”

Provincia di Chieti:

1) Dott.sa Sonia Albanese ( Ortona – cardiochirurga pediatrica presso il Bambin Gesù di Roma)

2) Bozzino Giovanni (Vasto, Presidente regionale FIB)

3) Bucci Maria Nicola (San Salvo, operatrice sociale)

4) Davide Caporale (consigliere comunale a Lanciano)

5) Filippo Di Marco (già vice sindaco di Taranta Peligna)

6) Vincenzo Muratelli (Sindaco di Altino)

7) Luciano Piluso (Sindaco di Schiavi degli Abruzzi)

8) Simone Sabrina (imprenditrice già sindaco di Pretoro)

Provincia di Teramo:

1) Luciano Monticellli (consigliere regionale nella legislatura D’Alfonso, ex sindaco di Pineto)

2) Sandra Renzi (Dirigente scolastico)

3) Emilio Di Biase (Medico ospedaliero e già vice sindaco di Torano)

4) Leonilde Serafini (già assessore comunale a Silvi)

5) Giuditta Di Martino (consigliere comunale Bisenti)

6) Giorgio Di Carlo (ex assessore a Morro D’Oro)

7) Bruno Nocella ( consigliere comunale Castellalto)

Provincia di Pescara:

1) Cerasoli Fabio (Consigliere comunale Popoli)

2) D’Amico Rocco (consigliere comunale Loreto Aprutino)

3) Di Pretoro Paride (già direttore poste Pescara

4) Giancaterino Massimiliano ( già sindaco di Farindola)

5) Guardiani Maria Teresa (Professoressa, Città Sant’angelo)

6) Luciani Chiara ( impiegata, Pianella)

7) Prosperi Silvana

Provincia di L’Aquila:

1) Salucci Luigi ( giornalista, Collelongo)

2) Daniele Di Bartolo ( Raiano, avvocato)

3) Fiorella Scarsella (insegnate, L’Aquila),

4) Maura Sericchi (Farmacista, L’Aquila),

5) Nicolai Nazzareno (autista, Capitignano),

6) Antonella Fiordi ( funzionaria Ministero giustizia, Sulmona)