ELEZIONI/ IL TRIBUNALE DELL'AQUILA RIAMMETTE LA LISTA DI NOI MODERATI. LUPI: «AMAREZZA PER IL RICORSO ALLE CARTE BOLLATE»

Tancredi su riammissione lista Noi Moderati, in provincia dell’Aquila: “Fiduciosi sull’esito di oggi. Dispiace, che una lista della coalizione, per meri tecnicismi nazionali, che disorientano l’elettorato, debba ricorrere alle carte bollate, su questioni che non hanno attinenza con la campagna elettorale in Abruzzo”.

“Nel corso di queste ultime ore, siamo stati sempre sereni e fiduciosi sull’esito a noi favorevole dell’udienza della Commissione centrale circoscrizionale del Tribunale dell’Aquila, svoltasi stamane, che ha giustamente riammesso la lista di Noi Moderati in provincia dell’Aquila”. È quanto dichiara l’On. Paolo Tancredi, Coordinatore regionale di Noi Moderati in Abruzzo, commentando l’esito favorevole della decisione assunta stamane dalla Commissione centrale circoscrizionale del Tribunale di L’Aquila.

Tancredi, inoltre precisa: “Il fatto stesso che i giudici delle altre Commissioni centrali circoscrizionali, dei Tribunali di Teramo, Pescara e Chieti, non abbiano riscontrato, nel ricorso presentato ieri (sabato 11) dall’U.d.C., elementi di attendibilità, rigettandolo immediatamente, ci ha in qualche modo indotto ad un esito favorevole”.

Infine, il Coordinatore del partito di Maurizio Lupi in Abruzzo: “Resta l’amarezza che nell’imminente competizione elettorale un alleato, di coalizione e di Governo, debba ricorrere alle carte bollate, creando solo confusione nell’elettorato, che al contrario si aspetta un dibattito sui temi riguardanti l’Abruzzo, come la crescita e lo sviluppo della nostra regione, parlando dei programmi da parte dei partiti.