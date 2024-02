AZIONE DENUNCIA: "TORTORETO CITTADINA SEMPRE PIU' IN ABBANDONO"

La città di Tortoreto sta vivendo un momento di abbandono da parte dell’amministrazione Piccioni, mai​ricordato fino ad ora. Solo qualche tempo fa, la segnalazione solerte di alcuni cittadini che hanno a cuore Tortoreto, faceva emergere lo stato di assoluta incuria e trascuratezza di alcune strade cittadine; si ricorderanno le scritte inquietanti e inaccettabili che hanno imbrattato il sottopasso di Via Carducci.

Oltre a deturpare le nostre strade è preoccupante la recrudescenza incontrollata di gesti incivili inneggianti all’odio a cui è esposta la nostra città.

E tutto ciò nel silenzio assordante del sindaco Piccioni che pare vivere altrove o meglio chiuso nelle segrete​stanze ​del​ Comune.

Ed è cosi che nella nostra Tortoreto insistono e persistono senza controllo gli episodi di “violenza” sulla ​res​publica.

E' di oggi l'ennesima segnalazione adirata, stanca e sfiduciata di un cittadino tortoretano che consegna una fotografia inaccettabile della nostra cittadina: uno schiaffo alla civiltà è quanto avvenuto sempre e di nuovo presso la stazione ferroviaria di Tortoreto ove questa volta il solito violento se l'è presa con una macchinetta erogatrice di biglietti ferroviari.

Il crescete sentimento di paura e preoccupazione nei tortoretani è di palmare evidenza; una comunità che si interroga sul perché mai l'amministrazione Piccioni, così attenta a lodare il suo operato in fieri – giacché ad oggi non v'è segno di vita delle mirabili opere a cui si inneggiava in campagna elettorale – resti immobile e non dia seguito ad attività di effettivo controllo sul territorio con interventi anche a carattere preventivo.

Quanto ancora dobbiamo tollerare l’immobilismo dell’amministrazione Piccioni?

Cos’altro deve accadere per vedere Piccioni e i suoi prendersi cura della città?

Ai posteri l’ardua sentenza

Segretario Cittadino Azione Tortoreto Libera D'Amelio e la Segreteria Cittadina