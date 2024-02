VIDEO/ LA DENUNCIA, "I CITTADINI PAGANO IL CANILE ANCHE PER I CANI MORTI"

Il consigliere Franco Fracassa, essendosi visto negare come al solito l'accesso agli atti, ha provveduto per conto proprio a cercare la documentazione sul canile di Teramo. La casa-albergo, pare, ospiti animali padronali cui non è stata cambiata l'appartenenza con un decreto sindacale e che nei costi siano inseriti anche quelli relativi a cani deceduti.

La fatturazione sta raggiungendo costi altissimi, dice.

"Ma non fornirò questi documenti alla Giunta (che fino ad oggi ne ignorava la situazione): al prossimo question time voglio vedere se chi ci amministra è degno di questo ruolo."