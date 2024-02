VIDEO/ PARTONO I LAVORI SU VIALE CAVOUR PIANIFICATA CON IL CONSULENTE AGRONOMO

Al via questa mattina il primo intervento sul verde pubblico che interessa viale Cavour, pianificata con un consulente agronomo. "È un'azione leggera che permette innanzittutto di migliorare l'illuminazione." Poi seguiranno interventi su Via Tevere, Via Galilei a San Nicolò e in ultimo a Viale Bovio, dove sarà necessario chiudere il tratto di strada.