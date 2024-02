CASO BONOLIS / COZZI ATTACCA IL SINDACO: «DOPO LA DELIBERA DI INDIRIZZO, PIU' NIENTE, COSA STATE ASPETTANDO?»

«Ho ascoltato le richieste del gestore Iachini... ho visto il fervore dei tifosi... ho ascoltato gli annunci del SIndaco... ma la verità è che per le soluzione dello stadio Bonolis, per ora, non c'è nulla, se non una delibera di indirizzo... ma gli "indirizzi" si danno quando si valuta un problema, non quando si cerca una soluzione... dove sono le analisi dei costi? Dove sono gli atti preparatori?... che sta aspettando il Sindaco?» (intervista di EUGENIA DI GIANDOMENICO)