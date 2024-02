MARTEDI TAVOLO TECNICO COMUNE-ATER PER LE CASE DI VIA ADAMOLI

Frizzantina l'aria che tira in consiglio comunale. Il question time prende avvio con la Minoranza che ricorda di rispettare la puntualità richiesta nella convocazione per le 15:30, nonostante l'assenza del Sindaco e della maggior parte della Giunta. Nell'attesa, parte un video tutorial utile a spiegare le nuove modalità di voto elettronico, che crea non poca confusione.

A prendere la parola per primo è il consigliere Corona, che chiede rassicurazioni circa le strategie da mettere in campo in vista della chiusura del nido La Casetta sul fiume, prevista a giugno prossimo.

Martedi tavolo tecnico con l'Ater per le case popolari di Via Adamoli. Situazione confusa per i cittadini che, avendo ancora sosttoscritti contratti d'affitto privati a causa della non idoneità degli immobili, di cui la ditta edile non si prende la responsabilità, hanno paura di non vedersi riconosciuta la possibilità di una casa popolare.

Eugenia Di Giandomenico