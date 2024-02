T-RED ROSETO: NUGNES NON LASCIA MA RADDOPPIA LA $VOLTA SEMAFORICA!

Il circolo di Fratelli d’Italia critica la scelta dell’amministrazione Nugnes di installare due apparecchi di controllo nelle frazioni di Cologna Spiaggia e Santa Lucia.

<<Nell’estate del 2022 fummo la prima forza politica, insieme al nostro movimento giovanile Gioventù Nazionale, a denunciare l’operazione di cassa che si nascondeva dietro le belle parole di salvaguardia e prevenzione dei sinistri quando venne posizionato il primo

T-Red nei pressi dell’incrocio tra via Santa Petronilla e la SS16. Lo facemmo, anche in maniera plateale, con un flash mob nei pressi del semaforo, per far sentire anche fisicamente il nostro dissenso>> dichiara Umberto Valentini coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.

A fargli eco il capogruppo in consiglio comunale Francesco Di Giuseppe <<Oltre a denunciare l’operazione di cassa, che in bilancio per Nugnes doveva valere 1.200.000€ che gravavano principalmente sulle spalle dei cittadini e turisti, chiedemmo anche di verificare la durata dell’arancione e il posizionamento del contasecondi, come avvenuto ad esempio a Giulianova, richiesta che non è mai stata soddisfatta dalla maggioranza. Continueremo, anche in questo caso a dire ad alta voce la nostra contrarietà, sia in consiglio comunale che fuori dall’aula, ad un operazione di cassa giustificata ancora una volta da una falsa salvaguardia di cittadini e utenti della strada>>.

Critici anche i due esponenti di Fratelli d’Italia consiglieri di quartiere nelle due frazioni interessate dai nuovi posizionamenti di T-Red, Nazareno Lelli e Stefania Faga <<In entrambi i casi si andrebbero a creare problemi anche da un punto di vista della circolazione stradale, le vie di accesso laterali sono infatti strette e senza divieti di sosta e sopratutto in estate, in particolare per quello di Cologna Spiaggia, si andrebbe a creare un pericoloso imbuto che creerà lunghe code e ritardi alla circolazione.

Continuano le disattenzioni nei confronti delle frazioni, in questi due anni e mezzo di mandato a guida Nugnes non abbiamo visto segnali positivi da parte della maggioranza nei confronti di Cologna Spiaggia o Santa Lucia, ma solo continue vessazioni: i T-Red sono solo l’ultimo tassello di un brutto mosaico chiamato “$volta”>>.