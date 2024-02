IL MINISTRO DELL'INTERNO PIANTEDOSI PRESENTA IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 IN ABRUZZO

Entra in vigore, anche in Abruzzo, il numero telefonico che rivoluziona il sistema del soccorso, portando la nostra regione allo stesso livello altre città italiane ed europee che hanno già adottato il nuovo e moderno sistema. Nel pomeriggio, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, infatti, hanno inaugurato la Centrale unica di risposta (Cur) del 112 Abruzzo, collocata negli uffici dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (in via Salaria Antica Est, numero 27, all’Aquila), diretta da Mauro Casinghini.

Dopo la cerimonia di inaugurazione della Cur, alla quale, data la limitatezza degli spazi, hanno potuto partecipare le autorità presenti e i soli fotocineoperatori, il presidente della Regione, uscente e ricandidato dal centrodestra, e il ministro hanno tenuto una conferenza stampa nell’Aula udienze del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, adiacente l’Agenzia Regionale. Il Nue 112 (Numero unico di emergenza 112) è il servizio che permette, digitando un unico numero, l’1 1 2 (uno, uno, due), di richiedere l’intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario,senza più dover comporre gli attuali numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118). Il Nue è attivo in tutti gli stati membri dell’Unione europea: in ciascuno dei 27 Paesi dell’Unione Europea.

Il commento del sindaco Biondi: “L’Aquila consolida il suo primato di città modello per la gestione delle emergenze”

“Con l’inaugurazione in città del “Numero unico di emergenza 1-1-2”, L’Aquila consolida il suo primato di città simbolo e modello per la gestione delle situazioni critiche” lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine della cerimonia di inaugurazione che si è svolta oggi alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Ringrazio il presidente della Regione, Marco Marsilio, per aver raccolto l’appello che avevo già lanciato nel 2018 ma che, con la gestione del centrosinistra, era caduto nel vuoto. Un servizio capace di fornire una risposta immediata ai cittadini e che, insieme alla posa della prima pietra della nuova centrale operativa del 118 della provincia dell’Aquila in corso di realizzazione, dimostra come finalmente un’amministrazione regionale – con atti concreti – riconosce e consolida le prerogative del capoluogo” ha concluso Biondi.