EX MANICOMIO: D’ALBERTO REPLICA A MARSILIO: “LA VERITÀ È CHE DEVE DARCI 10 MILIONI IN PIÙ”

Aperto con un minuto di silenzio, per ricordare monsignor Orsini e Tetella Di Antonio, il Consiglio Comunale di questa mattina è scivolato con tranquillità tra argomenti di seconda fascia, come il ritiro del Regolamento comunale di Polizia Rurale, l’approvazione di una variante prg a San Nicolò per risolvere un problema legato alla zona del nucleo industriale, poi il regolamento delle scuole dell’infanzia, ma il vero tema, sia pure non presente nell’Ordine del giorno, era quello dello scontro Marsilio - D’Alberto. Dopo la nota, diffusa in mattinata, dal presidente della Regione (leggila qui) è arrivata la replica del Sindaco