D’ALFONSO; “MARSILIO ELUDE IL CONFRONTO PUBBLICO SULL’EX MANICOMIO DI TERAMO”



Il fuggitivo Marsilio - in questi giorni presente ovunque tranne dove dovrebbe - elude la mia richiesta di un incontro pubblico sull’ex manicomio di Teramo e pensa di cavarsela grazie ai

soliloqui contenuti in comodi comunicati e conferenze stampa. Gli rinnovo la sfida a confrontarsi sull’argomento - possiamo incontrarci dove vuole, anche in piscina - e gli ricordo

che:

- la riqualificazione dell’ex manicomio di Teramo venne finanziata con 35 milioni di euro

contenuti nel Masterplan approvato nel maggio 2016 grazie a un accordo tra la giunta

regionale che ho presieduto e il governo nazionale: l’obiettivo era farne una cittadella

culturale. L’ateneo fu scelto come soggetto attuatore, avendo tutte le potenzialità per portare

avanti il progetto;

- a febbraio del 2019 il centrodestra prese il timone della Regione Abruzzo. Il progetto non

solo venne bloccato, ma fu addirittura definanziato per spostare risorse sull’emergenza

Covid.

- con la firma dell’accordo sui Fondi di sviluppo e coesione del 7 febbraio scorso, la Regione

targata centrodestra ha ripristinato soltanto una parte di quelle risorse: 20 milioni. Dunque

ne mancano ancora 15 per pareggiare lo stanziamento iniziale del Masterplan. Il sindaco di

Teramo Gianguido D’Alberto ha giustamente protestato, chiedendo il reintegro totale del

finanziamento;

- il 15 febbraio scorso, dopo aver scaricato la colpa del taglio dei fondi sull’università

(“l’opera è stata definanziata per responsabilità del soggetto attuatore”) Marsilio ha

dichiarato: “Non è vero che mancano i fondi, il rifinanziamento è completo”.

Successivamente ha sostenuto: “Con 20 milioni si ristrutturano almeno 4 edifici all’interno

del complesso e si faranno con priorità quelli di maggior interesse per l’università”. E’ una

contraddizione in termini: se con 20 milioni si riqualificano “almeno 4 edifici all’interno del

complesso” significa che per gli altri edifici dovranno essere trovate altre risorse. Dunque i

20 milioni non sono sufficienti per tutta la struttura, e allora l’assunto “il rifinanziamento è

completo” si rivela per quello che è: una colossale bugia.

In attesa di una risposta alla mia richiesta di un confronto pubblico, pongo al presidente

della giunta regionale in scadenza queste domande:

1) perché sull’ex manicomio di Teramo continua a negare l’evidenza, ovvero che i fondi

non sono sufficienti?

2) perché non ha protestato con il governo per l’incompletezza delle risorse?

3) perché se la prende con i sindaci (a Teramo con D’Alberto, a Vasto con Menna) e non

con i problemi?

4) e soprattutto: perché scappa dal confronto pubblico su questo argomento?



On. Luciano D’Alfonso