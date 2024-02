VIDEO / COZZI: «IL CONCORSO PER I NUOVI VIGILI URBANI E' FINITO, PERCHE' NON LI ASSUMONO?»

Il concorso per l'assunzione dei nuovi Vigili Urbani, è praticamente finito: perché non si procede all'assunzione? Se lo chiede il consigliere comunale di Forza Italia, Mario Cozzi, e lo chiede anche all'amministrazione comunale, invitandola a procedere al più presto all'inserimento di nuovi agenti, necessari per rinforzare i servizi sul territorio.