TASSA DI SOGGIORNO UGUALE PER TUTTI E SETTE I COMUNI DELLA COSTA TERAMANA, "RISULTATO STORICO"

E' una delle poche volte nelle quali i comuni costieri della provincia di Teramo vanno tutte sulla stessa strada. Accade per la tassa di soggiorno che sarà uguale per tutti i comuni costieri della provincia di Teramo.

Silvi, Pineto, Roseto, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro avranno la stessa tariffa (1,50 al giorno) per la tassa di soggiorno. Un risultato storico che porta con sé anche agevolazioni e sconti per gruppi, giovani e turisti fuori stagione scrive oggi il Messaggero. Il risultato è così importante ed unico nel panorama della problematica della tassa di soggiorno che a questo argomento anche testate nazionali dedicheranno, quale importante evento di promozione turistica e non solo, un articolo sulla tassa di soggiorno unica per tutte e sette le località balneari della provincia di Teramo. Se ne occupa direttamente la società Jfc, studio ricerca, consulenza e marketing territoriale, fondatrice dell'osservatorio Nazionale dell'imposta di soggiorno ed è per questo una delle più autorevoli società di turismo territoriale. «Siamo, dunque, i primi ad aver centrato questo risultato - dice l'assessore al turismo di Giulianova, Marco Di Carlo, che molto si è battuto perché si arrivasse a questo obiettivo - e ci abbiamo lavorato molto, ringrazio i colleghi delle altre città di aver compreso appieno l'importanza del risultato ottenuto».