EROSIONE / SIAMO ALBA: “PRENDIAMO LE DISTANZE DA CHI CRITICA LA REGIONE”

In prossimità dei lavori di difesa della costa dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto, constatiamo, nostro malgrado, il perdurare di un modus operandi retrivo e stantio da parte di un esponente della politica albense e di qualche

suo seguace che insieme tendono ad oscurare il merito di questo Governo Regionale. Anzi, le osservazioni presentate non apportano alcunché alla soluzione, la quale si presenta urgente e inderogabile per la sopravvivenza della nostra costa e della

(r)esistente economia indotta. Il gruppo consiliare Siamo Alba è distante da simili atteggiamenti e comportamenti nei confronti dell’Ente Regione, perché così facendo si rendono tesi i

rapporti istituzionali senza favorire quel dialogo distensivo richiesto soprattutto in questo delicato momento per il destino futuro della nostra costa e per l’interesse esclusivo di tutti i cittadini anziché di una parte politica. Siamo Alba è lieta di accogliere la notizia che le scogliere foranee emerse saranno realizzate per tutto l’intero litorale ovvero dalla località di Villa Rosa di Martinsicuro fino alla foce del Salinello con buona pace delle eminenze grigie che circolano in paese e che, da una parte sostengono questa compagine politica alle prossime elezioni regionali del 10 marzo, e dall’altra la contrastano dagli scranni dei loro sempre più confinati feudi.



IL GRUPPO CONSILIARE

SIAMO ALBA