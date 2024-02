GIULIANOVA/ LA DENUNCIA DEL PD: "CHIUSURA UFFICIO URBANISTICO: CHI BLEFFA?"

Dopo la nostra denuncia-appello per la ripetuta chiusura a causa della “carenza di personale”

dell’Ufficio Urbanistico (SUE) del Comune di Giulianova nei giorni di ricevimento al pubblico (giovedì)

e i conseguenti disagi creati agli utenti, l’Amministrazione Comunale ha espresso, con un goffo

tentativo dell’assessore Ciliberti, di glissare quanto avvenuto ed ha affermato sulle pagine della

stampa locale che:

1. il cartello “non era firmato”;

2. è stata “aperta un’indagine amministrativa”;

3. è stata smentita “la carenza di personale” (che ne dicono le OO.SS.?);

4. è stata una “iniziativa non autorizzata di un impiagato”, definito “un po' burlone” (pazzesco!!);

5. sono stati annunciati provvedimenti (richiami disciplinari) nei confronti del dipendente che

avrebbe affisso il cartello all’insaputa del dirigente di area;

Probabilmente però l’Assessore non si era accorta che altri avvisi erano stati pubblicati sul sito

istituzionale del Comune, quindi portati a conoscenza di un pubblico ben più vasto.

Dopo tali dormienti dichiarazioni, il cartello è stato rimosso.

Ma non è tutto!! Perché arrivano le successive “dichiarazioni salvifiche” dell’assessore Di Candido

(ormai ci siamo abituati a queste sue improvvide uscite), che ci accusa di “strumentalizzare” quanto

avvenuto. Motivo? “perché c’è la campagna elettorale”

.

MA VA!! SE C’E’ QUALCUNO CHE HA APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE E’ PROPRIO LA

PESSIMA MAGGIORANZA DI DX CHE GOVERNA IL NS COMUNE, CON MEGA MANIFESTI E

ANNUNCI A MITRAGLIA DI INIZIATIVE PER MILONI E MILIONI DI EURO (COME UN ALADINO CON

LA SUA LAMPADA!!), AL SOLO SCOPO DI INCANTARE LA POPOLAZIONE E NASCONDERE COSI’ LE

INNUMEREVOLI NEFANDEZZE E MANCHEVOLEZZE CHE HANNO COMPIUTO IN QUESTI ANNI, GIA’

DENUNCIATE DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE E CHE FAREMO

ULTERIORMENTE CONOSCERE AI GIULIESI (IGNARI), NEI PROSSIMI GIORNI CON SPECIFICI ATTI E

INIZIATIVE PUBBLICHE.

Il PD ha semplicemente dato voce ad un grave disagio in atto, per cittadini, professionisti e imprese

che, peraltro, si sono rivolti al nostro partito a causa dell'ennesima chiusura di un servizio pubblico

e respinge ai mittenti, i goffi tentativi di minimizzare un accaduto, ormai “trasformato in un caso” o

meglio in un “bluff”, come al poker.

Liberate la strada, i cittadini vogliono il buon governo della città, non un interessato gruppo di

potere!!

Partito Democratico di Giulianova