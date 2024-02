VIDEO/ COSTANTINI: «GIULIANOVA PUNTO DI RIFERIMENTO PER GRANDI EVENTI, IL 22 APRILE UN BIG IMPORTANTE E IL 4 E 5 MAGGIO UN GRANDE CONCERTO»

Non solo la Tirreno-Adriatico a Giulianova ma anche grandi concerti in via di organizzazione. Il 22 aprile ci sarà un big importante, il 4 e il 5 maggio un grande concerto e poi le frecce tricolore il 18 maggio. Tra i nomi che circolano anche quello di Renato Zero per un concerto storico dalle nostre parti: "stiamo lavorando per portare un cantante di rilevanza nazionale a Giulianova che negli ultimi cinque anni ha visto tantissimi artisti alternarsi", ha detto il Sindaco Juan Costantini.

E a proposito di Tirreno-Adriatico, a Giulianova saranno messe in visione clip durante il circuito cittadino di 35 km che faremo conoscere le bellezze della città, "Giulianova sta diventando il punto di riferimento dei grandi eventi per l'intera Regione Abruzzo", ha spiegato il Sindaco.