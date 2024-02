EX MANICOMIO: SIT IN DELLA COALIZIONE REGIONALE, SABATO 2 MARZO ALLE ORE 10: "MARSILIO DEVE RIDARCI I FONDI MANCANTI"

Teramo si mobilita per l'ex manicomio, Il Pd ha organizzato un sit in il 2 marzo alle 10 propri sotto all'ex manicomio coinvolgendo tutte le forze di coalizione regionale per sensibilizzare il presidente Marsilio sul finanziamento della parte mancante e per per chiedere spiegazioni sulle sue recenti dichiarazioni "che lui non deve nulla a Teramo". Al sit in sono stati invitati i leader di coalizione come: Fina, D'Alfonso, D'amico e Sottanelli.