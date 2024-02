LA GUERRA DEI PALETTI ANTI SOSTA PASSA TRA TERAMO E STRASBURGO, TRA SINDACO, FILIPPONI, DI BONAVENTURA E SBRACCIA

Buongiorno Teramo. La Teramo dove va tutto sempre bene e non ci sono problemi. Sì è proprio così, se ieri Sindaco e Assessore Filipponi, in trasferta a Strasburgo, hanno avuto il tempo di decidere del destino di due paletti contro la sosta, prima messi e poi tolti in parte, stamattina, in via Comi, vuol dire che davvero questa città non ha grandi problemi.

Motivo di tanto interesse?

Si deve fare così, avrebbe detto Filipponi perchè ci sono le elezioni regionali e non è utile scontentare i cittadini, quindi se qualcuno chiede un posto macchina, perché negarglielo?

Sara forse il commerciante Renzo Miracoli, quel cittadino, che ieri si è scagliato con un post sui social contro quei quattro paletti?

Non si sa.

Quello che invece si sa, è che sempre ieri l'assessore Valdo Di Bonaventura aveva fatto installare quei quattro paletti in via Comi (dove tra l'altro non si potrebbe parcheggiare perchè a ridosso di un incrocio ...Vigili, se ci siete, battete un colpo) su richiesta di un imprenditore, (che si è già rivolto ad un legale e ricorrerà al Tar) ma subito dopo, a seguito della telefonata da Strasburgo del Sindaco e Filipponi, l'ufficio tecnico ha deciso di toglierne due questa mattina, per lasciare spazio ad un parcheggio, benché anche l'assessore Sbraccia fosse d'accordo sul mantenere quei quattro paletti.

Ma siccome si vota....