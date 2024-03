SOPPRESSIONE SEGGIO ELETTORALE POGGIO MORELLO…DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL BUS NAVETTA?

La polemica per la soppressione del seggio elettorale di Poggio Morello continua a tenere banco,

ovviamente la questione solleva malcontento tra i cittadini poggesi che si vedono tolto il diritto al

voto nel proprio luogo di residenza.

Il malcontento nasce e continua perché si è capito che non c’è stata volontà da parte

dell’Amministrazione Luzii a trovare una soluzione, benché a portata di mano, per ovviare a questo

disagio.

Troppo semplice sostenere che non c’era una via d’uscita, eppure era ed è a portata di mano, come

abbiamo già sostenuto e ricordato la Sala Polifunzionale Rodari si sarebbe prestata all’occorrenza

con piccole modifiche di poco conto, già effettuate in passato per una vecchia tornata elettorale e

precisamente nel 2009.

Stesso discorso poteva valere prendendo in considerazione la struttura del Bocciodromo Comunale,

a nostro parere anch’esso adatto al caso.

E’ semplice trincerarsi dietro alla decisione della Sottocommissione elettorale, che all’evidenza della

non agibilità dei locali della Scuola dell’Infanzia, ove abitualmente veniva insediato il seggio

elettorale poggese, abbia optato per il trasferimento del suddetto seggio a Sant’Omero.

La decisione poteva essere solo questa se non si è paventata altra soluzione e vi assicuriamo che non

c’è stata nessuna volontà tracciabile affinché si potesse mantenere il seggio a Poggio Morello.

E’ triste constatare che anche stavolta la minoranza non sia stata coinvolta per trovare una soluzione

a questo problema, benché abbiamo ribadito, in ogni occasione che ci si è presentata, la nostra totale

disponibilità e collaborazione con la maggioranza santomerese nelle questioni riguardanti il bene

della cittadinanza.

Sconcertante anche il silenzio assenso del Consigliere di Maggioranza Egizia D’Alessandro, nata e

vissuta fino a qualche anno fa a Poggio Morello per cui conosce il disagio che questa decisione può

provocare alla frazione poggese, per lo più composta da anziani, che saranno palesemente in

difficoltà a raggiungere il seggio a Sant’Omero, ci si auspicava un suo intervento, ma nulla di fatto.

Un silenzio tombale a cui siamo abituati anche nei Consigli Comunali, dove riveste esclusivamente il

ruolo di alza paletta.

Per quanto riguarda noi Consiglieri di Minoranza Erica Celestini ed Enrico Di Egidio, lo scorso lunedì

ci siamo attivati per cercare di mantenere il Seggio per gli elettori Poggesi inviando una PEC al

Prefetto di Teramo Dott.re Stelo rappresentando il disagio e suggerendo l’utilizzo della Sala Rodari,

come avvenne nell’anno 2009.

Il Prefetto nel tardo pomeriggio di oggi, in risposta al nostro appello,

“per conoscenza” ci ha inviato

copia della missiva inviata al Sindaco Luzii, invitandolo a “voler fornire cortesi notizie circa la

possibilità di valutazione di soluzioni che consentano il minor disagio agli elettori residenti presso la

Frazione di Poggio Morello, al fine di garantire l’espressione del voto a tutti coloro che ne intendano

esercitare il diritto”

.

Ci sembra palese che a questo punto un giusto ripensamento sia doveroso da parte

dell’Amministrazione a mantenere il seggio elettorale a Poggio Morello.

Ci sembra alquanto terrificante ed irrispettosa l’odierna e mattutina dichiarazione a mezzo stampa

del Sindaco Andrea Luzii, (chissà anticipatamente al corrente della missiva del Prefetto, visto che a

noi “per conoscenza”, ripetiamo, è pervenuta alle ore 18:05 di oggi 29 febbraio) che ha pensato bene

di rispondere al problema proponendo una genialata da vecchio Mago arrugginito e cioè

manifestando di mettere a disposizione un BUS NAVETTA per il trasporto di allegri cittadini Poggesi

per raggiungere la magnifica meta nella Città di Sant’Omero: il tanto agognato Seggio Elettorale.

Spontaneamente ci sorge un dubbio amletico: dove si acquisteranno i biglietti per il Bus Navetta?

Ci auguriamo che chi di dovere si ravveda immediatamente e prenda seri provvedimenti, anziché

portare avanti l’idea di questo offensivo magheggio proposto per risolvere il problema, considerando

il fatto che Votare è un Diritto e non un disagio, che può portare alla facile decisione di astenersi dal

farlo. Evenienza che in molti purtroppo ci stanno confidando di attuare!

I CONSIGLIERI DI MINORANZA DEL GRUPPO SANT’OMERO FUTURA

Erica Sandra Celestini

Enrico Di Egidio