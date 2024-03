RIAPRIRA' VENERDI PROSSIMO LA PROVINCIALE 43 CHE PORTA AI PRATI DI TIVO, IL GIRO D'ITALIA E' SALVO

Riaprirà il prossimo venerdi la strada provinciale 43 che da Rio Arno porta ai Prati di Tivo. Stamattina si è svolto l'incontro in Provincia con il Presidente Camillo D'Angelo che ha assicurato alla folta delegazione composta da: Antonio Parogna, Maura Bonaduce, il vice sindaco Corrado Bellisari, il Sindaco Villani e Valeria Contasti che la strada riaprirà venerdi con i fondi della Regione Abruzzo perchè l'Ente Provincia non ha soldi da impiegare per la messa in sicurezza della strada. Dunque, per ora si rimettererà a posto l'esistente e garantire il transito del Giro d'Italia per i Prati di Tivo e solo dopo, a seguito di uno studio di fattibilità che sarà stilato da un geologo potrannol essere installate reti paramassi sull'intero costone.