SCUOLA SAVINI, TECNICI A LAVORO IN VISTA DEGLI ADEGUAMENTI SISMICI

Ha fatto un certo effetto, oggi vedere ingresso e finestre aperte da due professionisti che stavano effettuando sondaggi per dare il via agli adeguamenti sismici all'interno della struttura e sui vari piani. Parliamo della Scuola Media "Francesco Savini": la cui scheda della stima previsionale dei lavori come da scheda CIR ammonta a euro 4.414.878,00, già autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 dell'Usr. Dunque con molta lentezza gli interventi vanno avanti a luumaca con lo scopo di dare, prima o poi, il via ai lavori che, come annunciato dal Comune nel 2019 porterà alla riapertura della scuola nel centro della città con lo scopo di evitare lo spopolamento delle attività commerciali e residenziale.