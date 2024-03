MARSILIO IN VISITA A CASTEL CASTAGNA CON IL MAESTRO MELOZZI

Il Presidente della Regione Abruzzo Marsilio a Castel Castagna. Ieri 3 marzo 2024 il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo essere stato ad Isola del Gran Sasso per il consueto ed immancabile appuntamento con gli alpini d’Abruzzo, ha fatto visita a Castel Castagna portando i propri saluti al gruppo alpino di Castel Castagna che, dopo aver sfilato ad Isola del Gran Sasso, si era organizzato per il pranzo presso l’Agriturismo Gran Sasso di Castel Castagna. La Sindaca Rosanna De Antoniis: “ È stato un gesto di grande generosità da parte del Presidente della Regione Abruzzo che nonostante gli innumerevoli impegni di questo periodo ha fortemente voluto venire a Castel Castagna. Il Presidente Marsilio in questi anni ci ha abituati alla sua costante presenza sul nostro territorio, essendo l’unico presidente della Regione Abruzzo ad aver visitato tutti i 305 comuni regionali. Nel nostro caso il Presidente Marsilio è venuto più volte in questi anni a Castel Castagna mostrando concreta vicinanza al territorio, alle istituzioni e alla sua gente. Il Presidente è stato accolto con grandi applausi da tutti i presenti e ha raccontato al capogruppo alpini di Castel Castagna, Antonio Massimi e a tutti i presenti, di quando da bambino suo padre, che era stato un orgoglioso e fiero alpino, lo portava nei vari raduni in Abruzzo. Ha accompagnato il Presidente Marsilio il grande maestro Enrico Melozzi.