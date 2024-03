VIDEO - CONSIGLIO COMUNALE / COZZI: «NEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE... LE STESSE COSE DA 5 ANNI»

«Sento le stesse cose da anni, parlano di programmazione, ma non programmano… annunciano come nuove, le stesse cose che abbiamo letto nel programma elettorale…». Il consigliere Cozzi non fa sconti nel giudiizio sul documento di programmazione…