VIDEO / RABBUFFO: “TERAMO STA VIVENDO UN’ERA GLACIALE CULTURALE”

RABBUFFO: "TERAMO STA VIVENDO UN'ERA GLACIALE CULTURALE"

È l'Era glaciale per la Cultura teramana.

Il consiglier Rabbuffo denuncia lo stato di ibernazione che la città sta vivendo in campo culturale: "Museo, Teatro, Castello della Monica... tutti gli spazi adibiti alla sua fruizione e godimento sono chiusi per ristrutturazione. E il guaio è che l'unica alternativa sia uscire dalla città, perchè non è stato proposto altro. L'esempio mi viene fornito dal Liceo Coreutico, che per il saggio di fine anno probabilmente dovrà spostarsi in Atri o in Ascoli per esibire il balletto nel teatro."

Una realtà, quella di Teramo, che ritrae l'incapacità dell'amministrazione di programmare i lavori e tener fede alle promesse elettorali. "I cantieri bloccheranno completamente la città per i prossimi anni e ciò si traduce in un immobilismo, spacciato per stabilità, che ben donde ne ha rispetto alla visione paventata dalla maggioranza per il nostro capoluogo di provincia."

EUGENIA DI GIANDOMENICO