LAVORO, QUARESIMALE: "CON INCENTIVI ASSUNTI O STABILIZZATI OLTRE 2000 LAVORATORI"



Sono oltre 2000 i lavoratori che hanno beneficiato dei due avvisi dedicati agli incentivi all’assunzione di giovani e di over 36 e over 50, nell’ambito della programmazione dei fondi FSE Plus.

E’ il dato che viene fuori alla chiusura della seconda finestra dei due avvisi, promossi dalla Regione Abruzzo, che hanno incentivato con un contributo economico la trasformazione di contratti di lavoro in essere o l’assunzione di nuovo personale.

E’ prevista l’apertura di una ulteriore finestra che consentirà alle aziende di richiedere il contributo.

“Si tratta una misura che ha funzionato al meglio – commenta l’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale – perché soddisfa le necessità delle aziende in un periodo di grande incertezza economica. Gli avvisi finanziati con l’FSE Plus si rivolgono a due categorie di lavoratori/disoccupati: quelli tra i 18 e i 36 anni e quelli oltre i 36 anni, con una maggiore premialità per le assunzioni e le trasformazioni di contratto che riguardano le donne e gli over 50. I contributi vanno da un minimo di 4 mila euro ad un massimo di 10 mila. Per venire incontro alle diverse esigenze delle imprese, - ha proseguito - la Regione ha deciso di fissare tre finestre per la presentazione della domanda di incentivo: la prima ha riguardato il periodo tra il 26 luglio e il 30 settembre, la seconda fino al 28 febbraio mentre la terza è quella che partirà dal 15 aprile per chiudersi il 31 maggio. “In questa terza finestra – conclude Quaresimale – si possono presentare richieste per contributi relativi alle nuove assunzioni perfezionate in questo periodo".