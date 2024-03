FOTO/ INAUGURATA LA CICLOPEDONALE TORRICELLA-FORNACI, A TESTARE L'OPERA IL CAMPIONE DI CICLISMO GIANNI BUGNO

Il progetto della nuova pista ciclopedonale di Torricella Sicura, che si snoda per un percorso di oltre un chilometro e mezzo in località Fornaci, è stato presentato ieri pomeriggio alla presenza del sindaco Daniele Palumbi, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, del presidente del Gal Gran Sasso Laga Carlo Matone e degli assessori Marco Di Nicola e Monica Di Blasio.

A “testare” simbolicamente il tratto di ciclopedonale Torricella-Fornaci è stato il campione di ciclismo Gianni Bugno, arrivato ieri nel Teramano in occasione della partenza della 5° tappa della 59esima edizione della Tirreno-Adriatica Torricella Sicura-Valle Castellana.

“Andiamo a completare un’altra opera – ha dichiarato il sindaco Daniele Palumbi – che rappresenta un importante tassello per la vivibilità e lo sviluppo urbano del nostro comune nel quadro più generale della realizzazione di infrastrutture pubbliche connesse ai processi di ricostruzione. La pista è stata realizzata grazie al corposo finanziamento di 18 milioni di euro, che ha visto beneficiario il nostro Comune a valere sul PSR, ossia sul Programma Straordinario di Ricostruzione destinato ai sei comuni abruzzesi maggiormente danneggiati dal sisma, per cui ringraziamo la disponibilità del Commissario, il Senatore Guido Castelli, e del presidente della Regione Marco Marsilio, sempre vicini ai territori”.

"E' necessario concentrare la strategia di rilancio del nostro Appennino centrale su diversi fronti - ha sottolineato il commissario Castelli -: la ricostruzione, a cui abbiamo impresso un innegabile cambio di passo anche grazie a un ritrovato allineamento operativo tra il Governo, la Struttura commissariale, le Regioni e gli Uffici speciali ricostruzione regionali, e lo sviluppo sociale ed economico, attraverso il programma NextAppennino. Sostenere lo sviluppo vuol dire garantire quell'insieme di progetti, infrastrutture e possibilità che sappiano da un lato migliorare la vita delle comunità locali, dall'altro che rendano questi luoghi meravigliosi ancora più attrattivi. In questo i percorsi pedonali e ciclistici rappresentano davvero una possibilità crescente di valorizzare l'offerta territoriale, ampliando l'interesse a tutte quelle nicchie di mercato che concentrano le loro ricerche su esperienze autentiche in realtà dall'alto valore naturalistico e culturale, proprio come i nostri borghi".

Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo brand turistico “Torricella Sicura – la Porta della Laga” che evoca un’identità turistica ben precisa e riconoscibile per il comune di Torricella, raffigurando la torre campanaria dell’orologio incastonata nel cuore del centro storico, accanto alla Chiesa del patrono San Paolo Apostolo che svetta sui Monti della Laga illuminati dal sole.