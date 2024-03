VIDEO - IL CASO / D’ALFONSO (E L’ONOREVOLE CARRIOLA) NON SI PRESENTANO ALL’APPUNTAMENTO CON DI GIOSIA…

Tanto rumore … per nulla. Il previsto, annunciato, reclamato e organizzato appuntamento alla ASL , tra l’onorevole D’Alfonso e il direttore generale Di Giosia, richiesto dallo stesso D’Alfonso durante il comizio itinerante (VIDEO) di venerdì scorso, è saltato. O meglio: non c’è stato… per assenza dell’onorevole. D’Alfonso non è venuto a Teramo e non ha disdetto l’appuntamento. Passata la campagna elettorale ... passato l'interesse? Telegrafico il commento del direttore Di Giosia… guarda il video